С 1 сентября в России семьи могут получить отсрочку по ипотеке на новых условиях

Ипотечные каникулы стали доступнее для семей с детьми С 1 сентября в России семьи могут получить отсрочку по ипотеке на новых условиях

Москва1 сен Вести.С 1 сентября в России вступили в силу новые правила ипотечных каникул для родителей, передает ТАСС. Соответствующие изменения в закон "О потребительском кредите (займе)" приняты по поручению президента РФ для поддержки семей.

Согласно документу, семьи при рождении или усыновлении второго ребенка или последующих детей смогут претендовать на получение кредитных каникул по ипотеке до полутора лет. Воспользоваться льготой можно однократно за весь срок действия договора.

Правом на кредитные каникулы заемщик может воспользоваться и при условии рождения первого ребенка, а также усыновления (удочерения) ребенка. Таким семьям доступны каникулы сроком до 6 месяцев.

Длительность льготного периода в этом случае не может превышать шести месяцев при одновременном снижении дохода заемщика более чем на 20% и при условии, что платежи по ипотеке превышают 40% дохода говорится в сообщении

Кроме того, во время каникул, с седьмого по восемнадцатый месяц, на остаток долга продолжат начисляться проценты по той же ставке. Однако платить их сразу не нужно - сумма фиксируется и погашается уже после завершения окончания льготного периода.

Ранее сообщалось, что более 1 миллиона многодетных семей получили выплату на ипотеку.