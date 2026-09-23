Эксперты рассказали, что ждать от изменений в семейной ипотеке после 1 октября

Удар по однодетным: что ждать от корректировки семейной ипотеки после 1 октября Эксперты рассказали, что ждать от изменений в семейной ипотеке после 1 октября

Москва23 сен Вести.Рынок жилой недвижимости с некоторой тревогой ожидает 1 октября. В этот день правительство намерено обнародовать обновленные условия семейной ипотеки, пишет МК.ru.

Главное ожидаемое новшество – дифференциация ставок. Вместо фиксированной ставки в 6% для всех вводится дифференцированный подход: размер ставки будет зависеть от количества детей в семье.

Как рассказал газете коммерческий директор компании "Метриум" Дмитрий Проскурин, оптимистичный сценарий предполагает, что ипотечные ставки для семей с одним ребенком будут на уровне 8%, с двумя детьми – 7%, с тремя и более – 6%. Срок действия льготной ставки будет распространяться на весь 30-летний срок кредита.

При оптимистичном сценарии в Москве при покупке квартиры за 21 млн руб. платеж для семей с одним ребенком вырастет со 121,5 тыс. до 137,6 тыс. руб. (+13,3%), а для семей с двумя детьми – до 129,4 тыс. руб. (+6,5%). Для семей с тремя и более детьми благодаря расширению кредитного лимита ежемесячный взнос, напротив, снизится со 121,5 тыс. до 100,8 тыс. руб. (–17%). В регионах России при стоимости квартиры 7,5 млн руб. платеж для заемщиков с одним ребенком увеличится с 36,2 тыс. до 44,2 тыс. руб. (+22,3%), для семей с двумя детьми – до 40,1 тыс. руб. (+10,9%), а для многодетных семей составит 36,1 тыс. руб. (–0,3%) пояснил девелопер

Эксперты компании отметили, что при любом раскладе пострадают интересы семей с одним ребенком, а на них приходится около 60% всех сделок.

Программа "Семейная ипотека" действует в РФ с 2018 года. За это время она несколько раз корректировалась. 1 февраля 2026 года вступили в силу новые правила: одна льготная ипотека на семью, обязательное участие супругов в качестве созаемщиков и запрет схемы с "донорами". Изменения введены с целью повышения адресности поддержки и борьбы со злоупотреблениями.