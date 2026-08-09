Москва9 авг Вести.Корректировать условия предоставления "Семейной ипотеки" до 1 октября 2026 года было бы рискованно, поскольку последствия перерасчета пока трудно спрогнозировать. Об этом в интервью ТАСС заявил заместитель председателя правительства РФ Марат Хуснуллин.

Риски (смены правил до октября - прим. ред.) большие. Не можем до конца просчитать последствия, к чему приведет перерасчет отметил вице-премьер

По его словам, администрация президента провела социологический опрос, по итогам которого граждане заявили, что их устраивает ставка в 6%, но на большее они не готовы. Хуснуллин допустил, что имеет смысл ввести градацию - к примеру, предусмотреть дополнительные льготы для многодетных семей, однако при этом необходимо учитывать возможности бюджета и ситуацию на рынке.

Нагрузка на бюджет из-за ставки ЦБ огромная. Необходимо все тщательно считать. Посмотрим, как поведет себя рынок к 1 октября подчеркнул вице-премьер

Как пояснил Хуснуллин, когда изменения по семейной ипотеке планировали ввести в начале лета, выяснилось, что даже при действующих условиях объемы выдачи кредитов сократились, что стало серьезным сигналом. Он добавил, что ипотеку нередко называют мерой поддержки застройщиков, тогда как в первую очередь она защищает вложения самих граждан. Ежегодно население инвестирует в жилищное строительство порядка 16 трлн рублей, и без ипотеки эти средства могли бы оказаться замороженными в долгостроях.

16 июля президент РФ Владимир Путин на встрече с Хуснуллиным назвал семейную ипотеку самым надежным инструментом приобретения жилья для граждан и подчеркнул беспрецедентную роль государственной поддержки в сохранении высоких темпов строительства. Вице-премьер тогда сообщил, что именно этот вид ипотеки пользуется спросом, а заемщики исправно вносят платежи, и подтвердил, что доля просрочки не превышает 1%. Благодаря этому семейная ипотека опережает по надежности все прочие инструменты.

4 июля глава государства подписал закон, который с 1 сентября 2026 года позволит многодетным семьям оформлять ипотечные каникулы. Отсрочка по платежам может достигать 18 месяцев.