Бренд электромобилей "Атом" намерен расшириться до 16 городов к 2027 году

Бренд электромобилей "Атом" намерен к 2027 году расшириться до 16 городов Бренд электромобилей "Атом" намерен расшириться до 16 городов к 2027 году

Москва18 авг Вести.Бренд электромобилей "Атом" (АО "Кама") подписал соглашения с сервисными партнерами, согласно которым планирует расширить сеть до 16 городов к 2027 году. Об этом заявили в пресс-службе компании.

Уточняется, что к 2029 году сеть должна охватить уже 48 городов.

Бренд электромобилей "Атом" подписал 26 договоров с сервисными партнерами в восьми городах России. Планируется, что к 2027 году сеть расширится до 16 городов отмечается в сообщении

17 июля сообщалось, что первые покупатели электрокаров "Атом" получили ключи от своих машин.