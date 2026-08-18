Москва18 авгВести.Бренд электромобилей "Атом" (АО "Кама") подписал соглашения с сервисными партнерами, согласно которым планирует расширить сеть до 16 городов к 2027 году. Об этом заявили в пресс-службе компании.
Уточняется, что к 2029 году сеть должна охватить уже 48 городов.
Бренд электромобилей "Атом" подписал 26 договоров с сервисными партнерами в восьми городах России. Планируется, что к 2027 году сеть расширится до 16 городовотмечается в сообщении
17 июля сообщалось, что первые покупатели электрокаров "Атом" получили ключи от своих машин.