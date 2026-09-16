Москва16 сен Вести.Первый отечественный электромобиль "Атом" может выпускаться в объеме до 10 тыс. единиц в год и стать заменой недорогим бензиновым авто. Такое мнение высказал в интервью ИС "Вести" главный редактор журнала "За рулем" Максим Кадаков.

Массовое серийное производство первого отечественного электромобиля "Атом" запустили 16 сентября на столичном заводе "Москвич".

Сейчас бренд объявил о том, что они выходят на темп сборки 20 автомобилей в рабочую смену. Это не огромный объем - но смотря сколько смен будет работать. Можно в одну смену их собирать, можно в две и так далее. Можно примерно говорить об объеме 10 тыс. электромобилей в год сказал Кадаков

При этом все эти электромобили еще нужно продать, указал эксперт.

Цена на данный момент без субсидии - 4 млн рублей. Вычитаем 925 тыс. государственной субсидии - получаем три миллиона с хвостиком. Надо еще и продать. Пока продаются, а там - посмотрим отметил главред "За рулем"

Некоторые покупатели, по его словам, сейчас покупают электромобили, исходя из соображений имиджа. Для практичных же покупателей "Атом" может стать заменой недорогих авто на бензине.

Тот, кто покупает с точки зрения практичности и выбирает, возможно, одну машину, если человек в городе живет - то, конечно, это конкурент, в первую очередь, наверно, недорогим бензиновым машинам, которым уже не находится замены. Либо ты покупаешь, условно, китайский кроссовер, либо ты все-таки покупаешь хетчбек - модный, современный, электромобильный, - если тебе есть, где заряжать. На мой взгляд, клиенты - это в первую очередь те, у кого есть возможность заряжать не только на общественных зарядных станциях, но и на своих. Есть загородный дом, есть какой-то офис, какая-то территория, где можно поставить зарядную станцию и не быть зависимым от общественных зарядок - хотя и их тоже можно использовать отметил Кадаков

Ранее руководитель по подготовке производства АО "Кама" Яков Анисимов рассказал ИС "Вести" о перспективах выхода на плановые показатели выпуска электромобилей "Атом" и о высоком уровне локализации их производства.