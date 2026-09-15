Алиханов рассказал, что уже купил новый российский электромобиль "Атом"

Глава Минпромторга Алиханов приобрел новый российский электрокар "Атом" Алиханов рассказал, что уже купил новый российский электромобиль "Атом"

Москва15 сен Вести.Глава Минпромторга России Антон Алиханов заявил, что уже приобрел новый российский электрокар "Атом". По словам министра, он уже ездит на этом авто.

Я уже на нем ( "Атоме". - Прим. ред​​​.) езжу. Взял его сказал министр, его слова привел ТАСС

Производство электромобилей "Атом" налажено на заводе "Москвич" компанией "Кама". В середине июля 2026 года первые товарные машины уже были переданы клиентам, заранее оформившим предзаказ. Выдача ключей будет продолжаться до 15 октября.

Ранее "Атом" успешно прошел сертификацию и выдержал необходимые краш-тесты. Сейчас электрокар выпускается в пяти цветах кузова – белый ("Фотон"), серый ("Пиксель"), черный ("Нейтрон"), фиолетовый ("Герц") и сине-зеленый ("Атом").

Все экземпляры оснащены российскими электродвигателем мощностью 150 кВт (204 л.с.) и тяговым аккумулятором емкостью 77 кВт·ч. Это позволяет обеспечить запас хода в 500 километров.