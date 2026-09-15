Москва15 сенВести.Глава Минпромторга России Антон Алиханов заявил, что уже приобрел новый российский электрокар "Атом". По словам министра, он уже ездит на этом авто.
Я уже на нем ( "Атоме". - Прим. ред.) езжу. Взял егосказал министр, его слова привел ТАСС
Производство электромобилей "Атом" налажено на заводе "Москвич" компанией "Кама". В середине июля 2026 года первые товарные машины уже были переданы клиентам, заранее оформившим предзаказ. Выдача ключей будет продолжаться до 15 октября.
Ранее "Атом" успешно прошел сертификацию и выдержал необходимые краш-тесты. Сейчас электрокар выпускается в пяти цветах кузова – белый ("Фотон"), серый ("Пиксель"), черный ("Нейтрон"), фиолетовый ("Герц") и сине-зеленый ("Атом").
Все экземпляры оснащены российскими электродвигателем мощностью 150 кВт (204 л.с.) и тяговым аккумулятором емкостью 77 кВт·ч. Это позволяет обеспечить запас хода в 500 километров.