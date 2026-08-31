Москва31 авг Вести.Российские предприятия уже заместили собственной продукцией 350 критических компонентов в автопроме, которые ранее импортировались. Об этом заявил ИС "Вести" министр промышленности и торговли РФ Антон Алиханов.

Это составляет почти 50% от поставленной в 2022 году задачи.

Мы уже заместили 350 критических компонентов в автопроме — это почти 50% от той задачи, которую нам поставили в 2022 году. Больше 130 млрд рублей уже вложено через Фонд развития промышленности в различные программы поддержки, которые администрирует Минпромторг в этом направлении привел цифры Алиханов

Министр принял участие в церемонии по случаю старта строительства современного цифрового предприятия по производству комплектующих для грузовой техники в Столыпинском индустриальном парке в Саратове. Алиханов выразил надежду, что к 2030 году работы по строительству завершатся.