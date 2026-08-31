Москва31 авг Вести.Старт строительству современного цифрового предприятия по производству комплектующих для грузовиков был дан на базе Столыпинского индустриального парка в Саратове. Планы развития производства обсудили председатель Государственной Думы Вячеслав Володин, министр промышленности и торговли Антон Алиханов и генеральный директор "КАМАЗа" Сергей Когогин.

В беседе с ИС "Вести" Вячеслав Володин отметил, что для Саратова строительство завода – "серьезная точка роста". В городе, по словам председателя Госдумы, должны развиваться учебные заведения, которые будут готовить инженеров для данного производства.

Есть направление, которое позволит готовить инженеров для этого производства, высококвалифицированные профессиональные кадры рабочих и среднетехнического звена. И в этой части, конечно, должны развиваться колледжи, открываться новые специальности и в части робототехники, и в части программирования, потому что это цифровое производство, и для Саратова это серьезная точка роста, для всей нашей страны, тот уровень, к которому надо стремиться в целом. В автомобилестроении, в машиностроении, потому что здесь роботизация максимальная, а мир движется по этому пути, за этим будущее, и именно такие предприятия выиграют конкуренцию. Но в основе все равно человек, у молодежи есть перспектива работать на таком предприятии подчеркнул Володин

Ранее в пресс-службе ПАО "КАМАЗ" сообщили об активных работах по созданию первых российских беспилотных автобусов.