"КАМАЗ" нацелился на производство беспилотных автобусов "КАМАЗ" приступил к разработке первых российских беспилотных автобусов

Москва15 авг Вести.ПАО "КАМАЗ" ведет активные работы по созданию первых российских беспилотных автобусов. Об этом ТАСС рассказали в пресс-службе компании.

Отмечается, что внедрение беспилотных автобусов будет происходить поэтапно.

ПАО "КАМАЗ" ведет работы по разработке и изготовлению транспорта, оснащенного системой автоматизированного вождения отметили представители компании

Также подчеркивается, что процесс внедрения будет опираться на опыт эксплуатации автоматизированных грузовиков.

Ранее главный конструктор инновационных автомобилей предприятия Сергей Назаренко заявил, что ПАО "КАМАЗ" планирует запустить полностью беспилотный режим эксплуатации грузовиков через два года.