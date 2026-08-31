Москва31 авг Вести.На строящемся предприятии по производстве комплектующих для грузовиков будет установлено высокопроизводительное цифровое оборудование, что сделает работу привлекательной для молодых специалистов. Об этом рассказал ИС "Вести" гендиректор ПАО "КАМАЗ" Сергей Когогин.

"КАМАЗ" приступает к созданию нового производства в индустриальной зоне Саратова - оно будет ориентировано на выпуск изделий для нового модельного ряда грузовиков. Когогин отметил, что текущих мощностей "КАМАЗа" недостаточно для объемов, которые потребуются через три года. В связи с этим было принято решение о строительстве нового производства.

Мы уверены, что этот продукт будет востребован всеми автопроизводителями нашей страны. И создав цифровое высокотехнологичное производство, мы стремимся создать не количество рабочих мест, а качество рабочих мест. Здесь самое высокопроизводительное оборудование, все цифровое. Сегодняшней молодежи работать на таком производстве точно будет интересно заявил Когогин

Он обратил внимание, что условия в Саратове оказались наиболее подходящими, а местная администрация оказала необходимую поддержку при выборе площадки.

Также в беседе с ИС "Вести" Вячеслав Володин отметил, что для Саратова строительство завода — "серьезная точка роста". В городе, по словам председателя Госдумы, должны развиваться учебные заведения, которые будут готовить инженеров для данного производства.