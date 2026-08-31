Москва31 авг Вести.Возведение современного цифрового завода для отечественного машиностроения в Саратове – это лучший ответ странам Запада, которые вводят санкции против России и пытаются затормозить ее развитие. Об этом заявил председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин в ходе церемонии по случаю старта строительства современного цифрового предприятия в Саратове.

Речь идет о предприятии по производству высокоэффективных раздаточных коробок нового поколения для среднетоннажных и тяжелых грузовых автомобилей "КАМАЗ", "МАЗ", "Урал" и других, включая автомобили спецназначения. Процесс будет полностью роботизированным, с использованием самых последних технологий мирового уровня.

Начало строительства ознаменовал "Первый ковш" в Столыпинском индустриальном парке города, где возведут завод. С процессом ознакомились Володин, глава Минпромторга Антон Алиханов и гендиректор ПАО "КАМАЗ" Сергей Когогин. Председатель ГД отметил, что возведение такого завода очень много значит как для Саратовской области, так и для всей России. Он напомнил, что в отношении РФ введено более 33 тыс. санкций.

И когда речь идет о развитии производства, о строительстве заводов, – это лучший ответ тем, кто хочет затормозить наше развитие, разрушить нашу экономику подчеркнул Володин

По его словам, необходимо делать все для дальнейшего развития отечественного производства и укрепления технологического суверенитета России. Он также подчеркнул важность локализации автомобилестроения, отметив, что необходимо наладить производство комплектующих в РФ.

Ранее гендиректор ПАО "КАМАЗ" Сергей Когогин заявил, что на строящемся предприятии по производстве комплектующих для грузовиков будет установлено высокопроизводительное цифровое оборудование, что сделает работу привлекательной для молодых специалистов.