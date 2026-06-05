Алиханов: нельзя сказать, что с промышленностью все замечательно, есть сложности

Алиханов признал наличие сложностей с промышленностью Алиханов: нельзя сказать, что с промышленностью все замечательно, есть сложности

Москва5 июн Вести.Нельзя сказать, что вся промышленность чувствует себя замечательно, есть сложности определенные. Об этом ИС "Вести" рассказал глава Минпромторга Антон Алиханов.

Он добавил, что такая ситуация связана с охлаждением в кредитовании, а также в спросе.

Я сейчас не могу сказать, что вся промышленность чувствует себя замечательно. Есть определенные сложности. Машиностроение испытывало определенное давление. Это тоже было связано с охлаждением в кредитовании, в спросе, который мы видели. И это, собственно, вот та попытка найти баланс совместно с Центральным банком, правительством. ... Даже снизившаяся сейчас, пусть и не суперзначительная ставка, она активизировала розничный спрос на авто. Мы видим рост объемов кредитования, автокредитования и средняя цена автомобиля начинает подрастать. Поэтому мы достаточно оптимистично смотрим на авторынок рассказал Алиханов

Ранее он добавил, что в 2026 году планируется выпуск нескольких тысяч седанов. Это будет продукция новой российской марки Senat.