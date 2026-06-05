Москва5 июнВести.Нельзя сказать, что вся промышленность чувствует себя замечательно, есть сложности определенные. Об этом ИС "Вести" рассказал глава Минпромторга Антон Алиханов.
Он добавил, что такая ситуация связана с охлаждением в кредитовании, а также в спросе.
Я сейчас не могу сказать, что вся промышленность чувствует себя замечательно. Есть определенные сложности. Машиностроение испытывало определенное давление. Это тоже было связано с охлаждением в кредитовании, в спросе, который мы видели. И это, собственно, вот та попытка найти баланс совместно с Центральным банком, правительством. ... Даже снизившаяся сейчас, пусть и не суперзначительная ставка, она активизировала розничный спрос на авто. Мы видим рост объемов кредитования, автокредитования и средняя цена автомобиля начинает подрастать. Поэтому мы достаточно оптимистично смотрим на авторынокрассказал Алиханов
Ранее он добавил, что в 2026 году планируется выпуск нескольких тысяч седанов. Это будет продукция новой российской марки Senat.