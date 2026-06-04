На ПМЭФ показали седан новой российской марки Senat Мантуров дал старт выпуску модели Senat 900 на бывшем заводе Toyota

Москва4 июн Вести.В рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) в России официально запущено производство автомобилей под новым российским брендом Senat. Старт производству модели Senat 900 дал первый вице-премьер РФ Денис Мантуров.

Новый автомобиль отечественного производства представили участниками ПМЭФ в четверг, 4 июня.

Выпуск машин организован на площадке в Шушарах, которую ранее занимала японская Toyota.

Новый седан получит шестицилиндровый двигатель мощностью 326 лошадиных сил. Салон будет отделан кожей и деревом.

Ранее на ПМЭФ представили кроссовер К50 от возрожденной марки Volga. Ожидается, что его продажи начнутся уже летом.