Выпуск российских электромобилей "Атом" достигнет планового уровня в 2027 году "Кама": производство электрокаров "Атом" выйдет на плановый уровень в 2027 году

Москва16 сен Вести.Компания "Кама" намерена в 2027 году достичь планового уровня выпуска российских электромобилей "Атом", рассказал ИС "Вести" руководитель по подготовке производства АО "Кама" Яков Анисимов.

В Москве на заводе "Москвич" запущено массовое серийное производство первого отечественного электромобиля "Атом". Ближайшей целью, по словам Анисимова, является выпуск 20 автомобилей в смену.

Сейчас мы пока производим не очень большое количество электромобилей, но мы понимаем, что наша ближайшая цель — мы выходим на показатель до 20 автомобилей в смену, и в дальнейшем, в будущем развиваем этот показатель на более высокие показатели производительности… Я думаю, что в следующем году мы выйдем уже на ту производительность, которую мы закладываем рассказал Анисимов

Он отметил высокий уровень локализации производства - практически все элементы кузова "Атома" производятся в России.

Вся холодная штамповка приходит к нам от российского поставщика, поэтому мы точно можем сказать, что кузов "Атома" - он российский. Конечно же, у нас есть определенный уровень локализации с самого начала, и это один из самых высоких показателей у нас из автомобилей, которые производятся в нашей стране сообщил Анисимов

Первые покупатели электрокаров "Атом" получили ключи от своих машин в июле этого года.