Москва16 сен Вести.Российский бренд "Атом" объявил о запуске массового производства электромобилей на площадке завода "Москвич". Об этом 16 сентября сообщила пресс-служба бренда.

На заводе "Москвич" планируется выпускать до 20 "Атомов" за смену и последовательно увеличивать этот темп говорится в сообщении пресс-службы в мессенджере MAX

На "Москвиче" для "Атома" оборудована линия полного цикла, в который входит сварка, окраска и антикоррозийная обработка. Кроме того, на заводе будут проводить сборку готового автомобиля и калибровку его электронных систем. На "Москвиче" "Атом" проходит тестирование, а также финальную проверку качества, уточняется в сообщении.

При этом, как заметили в пресс-службе, масштабное производство этих электромобилей началось в 2026 году году и "первые клиенты уже начали получать свои "Атомы". Так, одним из них стал глава Минпромторга России Антон Алиханов. Он рассказал, что приобрел новый российский электрокар и уже ездит на нем.