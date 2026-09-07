"За рулем": Росатом сделает дешевый электромобиль без сварки и штамповки

Росатом собирается делать электромобиль без сварки и штамповки "За рулем": Росатом сделает дешевый электромобиль без сварки и штамповки

Москва7 сен Вести.Росатом сосредоточится на разработке электромобилей собственной конструкции из композитных материалов. Об этом в интервью журналу "За рулем" рассказал руководитель проекта "Электромобили" композитного дивизиона госкорпорации "Росатом" Роман Войт.

Полимерные составы обладают высокой прочностью. Они легче и долговечнее металлических аналогов. При изготовлении кузовов электромобилей из полимеров не требуется сварка и штамповка, как при производстве лицензионных китайских автомобилей.

Цена электрической новинки будет сопоставима со стоимостью традиционного автомобиля с двигателем внутреннего сгорания (ДВС) подчеркнул Роман Войт

Заявленный уровень локализации электромобиля от Росатома составит 90%. В его конструкции предусмотрен не подверженный коррозии полимерный кузов и центральный композитный несущий корпус для аккумуляторных батарей.

Ранее в Росатоме уже сообщали, что разработанный в госкорпорации электромобиль "Атом" уже прошел испытания экстремальными температурами и краш-тестами. "Атом" оснащен российской литий-никель-марганец-кобальт-оксидной батареей. Она обеспечивает электрокару 500 километров движения без зарядки.