Ученый Саранин заявил о научном прорыве в создании солнечных батарей для авто Эксперт Саранин рассказал о создании солнечных батарей для автомобиля

Москва3 июн Вести.Научные исследования приближают нас к созданию автомобиля, который сможет проехать большую дистанцию на подзарядке от солнечного света. Об этом заявил ИС "Вести" заведующий лабораторией перспективной солнечной энергетики Университета науки и технологий МИСиС Данила Саранин.

По его словам, для этого требуется усовершенствовать солнечные батареи. Они должны "эффективно генерировать энергию даже в тени".

Солнечный автомобиль, который едет сотни километров только лишь на солнечном свете, это, пожалуй, утопия. Она, я думаю, вряд ли станет реальностью. Если доработать эти солнечные батареи, тогда эта история становится, скажем так, не витаминкой - смотрите, какой классный футуристический концепт, а реальным лекарством, которое позволит нам, самое главное, платить меньше за дистанцию, которую мы проехали ... Я бы сказал, что этот прорыв состоялся в науке, но нужно чтобы это как продукт дошел до обычных потребителей, и чтобы автомобильная индустрия была к этому готова сказал Саранин

Американский производитель Aptera выпустил пять тестовых электромобилей. Встроенные солнечные панели позволяют им проезжать до 64 км в день без подзарядки от сети.

В Сколковском институте науки и технологий (Сколтех) придумали применять минералы перовскиты для создания солнечных элементов нового поколения.