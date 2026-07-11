Исследователи из Турции разработали батарею, работающую от влажности и пота Yeni Şafak: турецкие ученые создали батарею на человеческом поту

Москва11 июл Вести.Турецкие ученые создали экологичную гибкую батарею нового поколения, которая вырабатывает электроэнергию за счет пота человека и влажности воздуха, сообщила газета Yeni Şafak.

По данным издания, в разработке участвовал профессор инженерного факультета Университета имени Неджметтина Эрбакана Буньямиин Шахин, который в течение года работал в американском North Carolina State University в рамках проекта, который поддерживает турецкий научный совет TÜBİTAK. После успешных результатов его пригласили присоединиться еще к двум международным исследовательским проектам.

Разработанная батарея активируется под воздействием влаги или биологических жидкостей, таких как пот, и способна обеспечивать энергией носимые медицинские устройства рассказал Шахин, чьи слова приводятся в публикации

В совместной работе специалистов из North Carolina State University, University of North Carolina at Chapel Hill, Rice University и Университета имени Неджметтина Эрбакана была создана технология гибкой батареи. Издание отмечает, что аккумулятор изготовлен из экологически безопасных материалов и способен генерировать электроэнергию как от пота, так и от влажности воздуха.

Благодаря гибкой конструкции батарею можно размещать на разных участках тела и использовать в составе носимых медицинских устройств. В лабораторных испытаниях ученые встроили батарею в датчик сердечного ритма. Испытания показали, что устройство получает достаточно питания для непрерывной работы, а собранные физиологические данные могут передаваться по Bluetooth в реальном времени.

Шахин считает, что эта технология может стать важной частью будущих систем дистанционного медицинского наблюдения (телемедицины), так как обеспечивает питание без применения традиционных химических аккумуляторов и одновременно позволяет передавать данные о состоянии пациента.

Результаты исследования были опубликованы в научном журнале Science Advances после восьмимесячной международной экспертной оценки.

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