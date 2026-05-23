В "Сибуре" сообщили о замене титановых протезов на новые полимерные материалы

Новые полимеры смогут заменить вживляемые человеку титановые протезы В "Сибуре" сообщили о замене титановых протезов на новые полимерные материалы

Москва23 мая Вести.Суперконструкционные полимеры, которые сегодня используются в машино- и авиастроении, могут стать протезами, вживляемыми в человеческий организм и замещающими титан. Об этом директор по исследованиям и разработкам "Сибур" Сергей Тутов сообщил в комментарии для ИС "Вести".

По его словам, в компании выстроен полный цикл разработки: от лабораторных исследований и пилотных испытаний до промышленного запуска собственных технологий, что является основой технологической независимости российской нефтехимии. Следующий шаг – применение полимерных материалов нового поколения в различных сферах жизни, подчеркнул Тутов.

Если смотреть на горизонт дальше, то это суперконструкционные полимеры, которые используются в машиностроении, авиастроении, в том числе могут являться протезами, вживляемыми в человеческий организм, замещающими титан рассказал он

В перспективе возможно создание синтетических материалов, которые могут использоваться в качестве искусственных мышц при создании роботов, добавил Тутов.

И заглядывая уже совсем за горизонт, мы видим синтетические материалы, на которые мы можем воздействовать внешними факторами. Это позволяет нам создать такой материал, как искусственная мышца, которая потенциально может заменить сервоприводы в роботах, что является следующим технологическим рывком в роботостроении отметил он

Ранее сообщалось, что российская компания "Максбионик" начала производство уникальных протезов, которые могут двигаться как человеческая рука.