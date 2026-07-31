Москва31 июл Вести.У петербургских автовладельцев есть причины для перехода на электромобили и машины на газе. Одна из них связана c отменой транспортного налога для владельцев автомобилей с газовыми и электрическими двигателями. Об этом заявил ИС "Вести" заместитель председателя Комитета по транспорту Санкт-Петербурга Денис Усанов.

Таким образом создается долгосрочная гарантия для планирования закупок, подчеркнул он.

Эта мера поддержки существует уже далеко не первый год, и она всегда принималась на один год. А в этом году было принято решение продлить сразу до 2031 года. Для того чтобы из разовой меры превратить меру в настоящую гарантию. Для того чтобы не только граждане, но и предприятия, в том числе таксомоторные, иные предприятия могли заранее планировать свой план по закупке подвижного состава, исходя из долгосрочной гарантий сказал Усанов

В РФ в ближайшее время планируют начать испытания первого отечественного высокоскоростного поезда. Кроме того, утвержден план внедрения спутниковой связи в поездах дальнего следования.