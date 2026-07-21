Москва21 июл Вести.Власти Санкт-Петербурга считают необходимым создание наземного метро. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на председателя городского комитета по транспорту Дениса Минкина.

Важная задача – заложить основу для создания в городе наземного метро заявил Минкин на заседании правительства города

Он подчеркнул, что один из шагов к реализации проекта – это интеграция железнодорожного транспорта в систему городских перевозок, основу которой заложил запуск тактового движения электричек. Уже в 2025 году было запущено тактовое движение по пяти направлениям, а в этом году появился новый маршрут от Балтийского вокзала до Гатчины, добавил председатель.

Вторым этапом, важным для осуществления проекта, станет внедрение единого билета Северо-Западной пригородной пассажирской компании, по которому пассажир сможет получать скидку, пересаживаясь с электрички на метро и наоборот по карте "Подорожник".