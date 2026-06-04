В РФ утвердили план внедрения спутниковой связи в поездах дальнего следования Доступ к высокоскоростному интернету получат 400 поездов дальнего следования

Москва4 июн Вести.Российская аэрокосмическая компания "Бюро 1440" и Федеральная пассажирская компания (ФПК) утвердили план внедрения спутниковой связи в поездах дальнего следования на полях Петербургского международного экономического форума. Об этом сообщает ТАСС.

Согласно документу, как уточняется, доступ к высокоскоростному интернету получат около 400 поездов дальнего следования.

Мы убеждены, что доступ к связи - не городская привилегия, а базовый стандарт для всей страны. ФПК стала одним из первых партнеров "Бюро 1440" при разработке абонентских терминалов. Вместе мы работаем над тем, чтобы дать бесшовный интернет десяткам миллионов пассажиров там, где его не было никогда сказал генеральный директор "Бюро 1440" Алексей Шелобков

Как в свою очередь отметил генеральный директор ФПК Дмитрий Пегов, целью компании является обеспечение пассажиров стабильной связью на всем протяжении маршрута.