Москва9 июнВести.Депутаты Законодательного собрания Санкт-Петербурга одобрили в первом чтении законопроект о налоговых льготах для транспорта на электродвигателях и газомоторном топливе, сообщил спикер регионального парламента Александр Бельский.
Предлагается освободить такие машины от транспортного налога на ближайшие 5 летнаписал он в своем Telegram-канале
Согласно пояснительной записке к законопроекту, предлагаемые нововведения позволят сделать экологически чистый транспорт более доступным и популярным и ускорят "переход" граждан к электрическому транспорту.
Одновременно предлагается повысить ставку транспортного налога для автобусов и грузовиков мощностью свыше 200 лошадиных сил.