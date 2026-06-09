В Петербурге хотят освободить электрокары от транспортного налога до 2030 года

Законодатели Петербурга проголосовали за налоговые льготы для электрокаров В Петербурге хотят освободить электрокары от транспортного налога до 2030 года

Москва9 июн Вести.Депутаты Законодательного собрания Санкт-Петербурга одобрили в первом чтении законопроект о налоговых льготах для транспорта на электродвигателях и газомоторном топливе, сообщил спикер регионального парламента Александр Бельский.

Предлагается освободить такие машины от транспортного налога на ближайшие 5 лет написал он в своем Telegram-канале

Согласно пояснительной записке к законопроекту, предлагаемые нововведения позволят сделать экологически чистый транспорт более доступным и популярным и ускорят "переход" граждан к электрическому транспорту.

Одновременно предлагается повысить ставку транспортного налога для автобусов и грузовиков мощностью свыше 200 лошадиных сил.