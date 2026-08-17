Москва17 авг Вести.Ростех запустил в серийное производство мобильные электроподстанции. Об этом сообщили в госкорпорации.

Как отметили в ГК, решение на транспортной колесной платформе работает в самых разных широтах – от жаркого юга до холодного Крайнего Севера. Комплексы полностью укомплектованы и их можно сразу подключить, уточнили в Ростехе.

По расчетам специалистов, наличие в регионе 2-4 мобильных подстанций позволяет закрыть любую аварийную потребность.

По словам гендиректора компании "РТ-проектные технологии" Василия Зуйкова, решение позволяет обеспечить питание потребителей на период как аварий, так и плановых ремонтов и реконструкций. Подстанцию можно устанавливать на различные типы грузовых автомобильных прицепов, они поддерживают разные классы напряжения.

Ранее Ростех представил комплекс "Паутина" для защиты промышленных объектов от беспилотников.