Москва17 июл Вести.Холдинг "Высокоточные комплексы" госкорпорации "Ростех" передал российским войскам очередную партию выносных пусковых установок и ракет противотанкового ракетного комплекса "Корнет". Об этом сообщили в пресс-службе Ростеха.

Комплекс широко применяется в войсках для поражения бронетехники, укрепленных объектов и других целей. Для "Корнета" также разработан пульт дистанционного управления, позволяющий оператору вести огонь, находясь на безопасном расстоянии от пусковой установки.

Встреча с "Корнетом" практически не оставляет шансов современным танкам противника, в том числе оснащенным динамической защитой. Счет уничтоженных машин давно перевалил за тысячи заявил индустриальный директор кластера вооружений Ростеха Бекхан Оздоев

По данным госкорпорации, комплекс может применяться с различных платформ, включая автомобили, багги и квадроциклы, а также использоваться для поражения фортификационных сооружений, командных пунктов и малоразмерных подвижных целей, в том числе беспилотников.

Ранее Ростех представил линейку дронов "Сатурн" со встроенной системой управления на базе технического зрения и искусственного интеллекта.