Москва17 июлВести.Холдинг "Высокоточные комплексы" госкорпорации "Ростех" передал российским войскам очередную партию выносных пусковых установок и ракет противотанкового ракетного комплекса "Корнет". Об этом сообщили в пресс-службе Ростеха.
Комплекс широко применяется в войсках для поражения бронетехники, укрепленных объектов и других целей. Для "Корнета" также разработан пульт дистанционного управления, позволяющий оператору вести огонь, находясь на безопасном расстоянии от пусковой установки.
Встреча с "Корнетом" практически не оставляет шансов современным танкам противника, в том числе оснащенным динамической защитой. Счет уничтоженных машин давно перевалил за тысячизаявил индустриальный директор кластера вооружений Ростеха Бекхан Оздоев
По данным госкорпорации, комплекс может применяться с различных платформ, включая автомобили, багги и квадроциклы, а также использоваться для поражения фортификационных сооружений, командных пунктов и малоразмерных подвижных целей, в том числе беспилотников.
Ранее Ростех представил линейку дронов "Сатурн" со встроенной системой управления на базе технического зрения и искусственного интеллекта.