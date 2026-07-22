Ростех начал поставлять мобильные убежища от взрывов и обвалов "КУБ-М" Ростех начал поставки убежищ от взрывов и обвалов "КУБ-М"

Москва22 июл Вести.Ростех начал поставлять мобильные убежища "КУБ-М" для промышленных предприятий, способные защитить от взрывов, обвалов зданий и отравляющих веществ. Об этом сообщается в Telegram-канале госкорпорации.

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Согласно этой информации, убежища быстро монтируются и представляют собой металлические модули, корпус которых может усиливаться за счет бетонных блоков. Один контейнерный модуль площадью 25 кв. метров может укрыть до 50 человек.

Кроме того, модуль способен как подключаться к внешним сетям, так и функционировать автономно в течение двух суток. Сооружение оснащено системами сжатого воздуха, водоснабжения, канализации, отопления и дизель-электростанцией.

Ростех начал поставлять мобильные убежища от взрывов и обвалов "КУБ-М" Фото: Ростех / Telegram

17 июля сообщалось, что Ростех передал российским войскам очередную партию выносных пусковых установок и ракет противотанкового ракетного комплекса "Корнет".