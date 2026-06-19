В Кронштадте устанавливают бетонные укрытия для нахождения во время атаки БПЛА

Бетонные укрытия для нахождения при атаке БПЛА устанавливают в Кронштадте В Кронштадте устанавливают бетонные укрытия для нахождения во время атаки БПЛА

Москва19 июн Вести.В Кронштадте начали устанавливать бетонные укрытия для временного нахождения во время атаки беспилотных летательных аппаратов. Об этом в MAX сообщает администрация Кронштадтского района.

В Кронштадте идет установка сертифицированных бетонных укрытий по следующим адресам: Якорная площадь; общественное пространство на Кронштадтском шоссе, 5/9 в 16 микрорайоне; улица Зосимова, 8 у сквера "Инчхон"; участок на пересечении ул. Литке и Кронштадтского шоссе, недалеко от автобусной остановки перечисляется в сообщении

В ближайшее время администрация города опубликует адреса помещений в Кронштадте, где граждане могут спрятаться на время атаки БПЛА.

Гражданам напомнили, что оповещение об угрозе БПЛА осуществляется через СМС от RSCHS. Оперативная информация публикуется на официальных страницах администрации Кронштадтского района в МАХ и ВК.

В соответствии с рекомендациями МЧС, во время атаки рекомендуется находиться в помещении с несущими стенами и отойти от окон. При нахождении на улице следует немедленно укрыться в ближайшем безопасном помещении.