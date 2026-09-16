Москва16 сен Вести.Национальный мессенджер MAX и первый российский серийный электромобиль-гаджет "Атом" организовали совместный конкурс для любителей отечественного автопрома. Участники смогут побороться за гаджеты, фирменный мерч и главный приз – электромобиль "Атом".

Чтобы принять участие, нужно подписаться на канал "Атома" в MAX, зарегистрироваться в чат-боте "Кому Атом?" и выполнять задания. Розыгрыш пройдет в два этапа с 16 сентября по 4 декабря, а победителей объявят в начале зимы в официальном канале бренда.

На первом этапе участники будут зарабатывать баллы, проходя квизы, разгадывая викторины и комментируя посты, а в финал выйдут 30 пользователей с наибольшим их количеством. На втором этапе финалистам нужно будет снять и опубликовать вертикальный видеоролик об электромобиле, что позволит увеличить шансы на победу.

В конце сентября в канале "Атома" в MAX пройдет прямая трансляция с блогерами из электромобиля, ее проведет ведущий Карен Адамян. Среди гостей эфира заявлены инфлюенсеры Карина Кросс и Денис Кукояка, а также рэп-исполнители ST и Виктор Поплеев (RASA).

"Атом" – современный городской электромобиль-гаджет, который разрабатывает и производит компания "Кама". Проект стартовал в 2021 году в Набережных Челнах, а команда из более чем 1500 специалистов уже начала передавать первые серийные машины покупателям.

Ранее "Кама" сообщила о планах расширить сеть обслуживания электромобилей "Атом" до 16 городов к 2027 году.