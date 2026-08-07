MAX откроет API для создания альтернативных клиентских приложений MAX откроет API и запустит программу поддержки разработчиков

Москва7 авг Вести.Платформа MAX откроет API (программный интерфейс приложения - прим. ред.) и запустит программу поддержки сторонних разработчиков, позволив им, в том числе, создавать альтернативные клиентские приложения. Участвовать в программе смогут IT-компании из России и дружественных стран, сообщили в пресс-службе мессенджера.

MAX откроет API для создания альтернативных клиентских приложений и расширит возможности разработчиков – от решения бизнес-задач до создания кастомных пользовательских сценариев говорится в сообщении

Уточняется, что участники программы получат доступ к технической документации, дизайн-системе, исходному коду официального клиента и токену доступа для подключения к инфраструктуре MAX. Также им будут доступны готовые механизмы регистрации пользователей и защиты от мошенничества.

Одним из ключевых условий участия станет соблюдение требований информационной безопасности. Разработчики должны будут использовать стандарты защищенной разработки, внедрять надежные механизмы шифрования, проходить аудит исходного кода и подтверждать наличие необходимой технологической экспертизы.

В компании отметили, что все сторонние клиентские приложения должны соответствовать правилам использования API. Подать заявку на участие в программе можно будет на портале dev.max.ru.