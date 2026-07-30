Первокурсники получат приглашение на "Госуслуги" вступить в учебные чаты в MAX Первокурсников подключат к официальным учебным чатам в мессенджере MAX

Москва30 июл Вести.Первокурсники российских вузов смогут получить доступ к официальным учебным чатам и другим цифровым сервисам через MAX. Об этом сообщила пресс-служба национального мессенджера.

Отмечается, что после зачисления студентам через портал "Госуслуги" будут направляться уведомления с приглашением присоединиться к официальным учебным чатам образовательных организаций в MAX. Также пользователям станут доступны официальные каналы вузов, чат-боты и другие сервисы.

При поддержке Минобрнауки России в приемную кампанию 2026 года интегрирован национальный мессенджер MAX. После зачисления первокурсники смогут присоединиться к учебным чатам, подписаться на официальные каналы вузов и пользоваться чат-ботами в едином цифровом пространстве говорится в сообщении

Замминистра науки и высшего образования Андрей Омельчук отметил, что интеграция с MAX позволит вузам выстроить непрерывную коммуникацию со студентами с первого дня обучения, включая доступ к расписанию и другим образовательным инструментам.

По данным Минобрнауки, в национальном мессенджере уже создано более 230 тысяч студенческих часов. Число участников превышает 2,4 миллиона человек. Кроме того, в MAX работают более 5 тысяч официальных каналов российских университетов.

Ранее в российский мессенджер добавили возможность публиковать истории. Авторы могут добавлять текст и редактировать исходное изображение, а зрители – ставить реакции и отвечать на публикации.