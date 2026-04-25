Более 100 вузов подключились к платформе "Расписание занятий" в мессенджере MAX К платформе "Расписание занятий" в MAX подключились более сотни вузов

Москва25 апр Вести.Более сотни вузов РФ подключены к платформе "Расписание занятий" в мессенджере MAX. Об этом информационной службе "Вести" заявил вице-президент VK по стратегическим проектам Рустам Хайбуллов.

Он также отметил, что десятки миллионов пользователей ежемесячно читают школьные каналы и участвуют в школьных чатах.

Но не только школьная среда, не только общее образование активно пользуется возможностями платформ. ... Сотни вузов подключились к платформе "Расписание". И уже фактически там десяткам, сотням тысяч студентов, преподавателей в режиме реального времени удобно можно посмотреть, какая пара сейчас идет, как мне не опоздать. И мы, собственно говоря, будем активно развивать подобные полезные сервисы – простые, с одной стороны, с другой стороны, очень востребованные сказал Хайбуллов

Ранее генеральный директор MAX Фарит Хуснояров сообщил о планах по внедрению комментариев и историй в мессенджер.