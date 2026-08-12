Москва12 авг Вести.MAX и Минобрнауки проведут соревнование среди студентов по разработке сервисов для национального мессенджера. Об этом сообщает пресс-служба MAX.

Отмечается, что в этом году в соревновании будет больше тематических треков, а общий призовой фонд увеличен до 5 миллионов рублей.

Стартовал новый сезон студенческого хакатона MAX по разработке чат-ботов и мини-приложений для национального мессенджера говорится в сообщении

Зарегистрироваться для участия в соревновании можно до 13 сентября. Принять участие в хакатоне смогут студенты очной формы обучения по программам бакалавриата, специалитета и магистратуры.

Соревнование будет разделено на два этапа – разработка решений в онлайн-формате и очный финал. Прошедшие отбор конкурсанты будут объединены в команды из трех-четырех человек и выберут одно из пяти направлений ("Забота о людях", "Образовательные решения", "Досуг и развлечения", "Умный город", а также "Эффективный бизнес").

Авторы 40 лучших проектов пройдут в финал и защитят разработки перед жюри. Финал конкурса пройдет 29 октября на форуме Kazan Digital Week.