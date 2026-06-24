Пользователи MAX смогут жаловаться на самокатчиков в специальном чат-боте В мессенджере MAX запустили сервис общественного контроля самокатов

Москва24 июн Вести.В национальном мессенджере MAX заработал чат-бот "Самокаты: общественный контроль", через который пользователи могут сообщать о нарушениях правил дорожного движения на арендных электросамокатах. Об этом сообщили в пресс-службе национального мессенджера MAX.

С помощью сервиса можно рассказать о нарушениях правил дорожного движения на арендных электросамокатах: неправильная парковка, езда вдвоем, неспешивание на пешеходных переходах, поездки несовершеннолетних говорится в пресс-релизе

Сервис был запущен Ассоциацией операторов микромобильности. Чтобы подать обращение, пользователю необходимо открыть бот и заполнить форму, указав тип нарушения, время и место, а также приложить фото- или видеодоказательства. После этого система автоматически направит сообщение в тот сервис кикшеринга, чьим самокатом пользовался нарушитель.

Воспользоваться чат-ботом могут жители более 200 городов России, Казахстана и Белоруссии, где работают кикшеринг-операторы. Статус обращения отслеживается в самом боте, а технические вопросы можно направить на электронную почту hello@micromobilityassociation.ru.

Ранее сервис аренды электросамокатов "Юрент" приступил к тестированию технологии подтверждения возраста при пользовании самокатами с помощью MAX.