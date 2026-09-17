"Атом" проработает варианты новых моделей на своей платформе Компания-разработчик "Атома" проработает варианты новых автомоделей

Москва17 сен Вести."Атом" в течение 2027 года планирует прорабатывать варианты потенциальных новых моделей на базе собственной технологической платформы, сообщил журналистам Игорь Поваразднюк, гендиректор акционерного общества "Кама", компании-разработчика электромобиля.

Накануне на московском заводе "Москвич" запустили массовое серийное производство российского электромобиля "Атом". Машины собирают по полному циклу, включая сварку кузова, окраску, сборку, настройку электроники и контроль качества.

В ближайшее время предприятие планирует выйти на темп до 20 автомобилей за смену, а до 2028 года выпустить 10 тыс. электрокаров.

По словам Игоря Поваразднюка, в ближайший год компания сосредоточится на значительном расширении объема цифровых функций текущего автомобиля и его цифровом развитии.