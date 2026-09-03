Алиханов: у РФ есть новые партнеры в сфере автопроизводства

Алиханов: Россия нашла новых инвесторов для покинутых иностранцами автозаводов Алиханов: у РФ есть новые партнеры в сфере автопроизводства

Москва3 сен Вести.Россия нашла инвесторов для всех площадок в сфере автопрома, которые покинули иностранные партнеры.

Об этом в рамках ВЭФ заявил глава Минпромторга РФ Антон Алиханов, подчеркнув, что таких автоплощадок насчитывается 13. Его слова передает ТАСС.

На сегодня мы нашли новых партнеров на все 13 покинутых площадок, сохранив контроль за российским бенефициарами, а технологии и права на конструкторскую документацию, созданные здесь, останутся в нашей стране отметил министр

Он также добавил, что российская сторона уже получила 120 млрд руб. инвестиций для развития мощностей, а в дальнейшем эта сумма вырастет в три раза.

Кроме того, с 2022 года мы поддержали разработку комплектующих более чем на 125 млрд. В результате почти половина из семисот критических позиций уже производится рассказал Алиханов

Ранее глава Минпромторга рассказал ИС "Вести", что Российские предприятия уже заместили собственной продукцией 350 критических компонентов в автопроме.