Минпромторг предложил распространить нацрежим на госзакупки в промышленности Алиханов предложил расширить действие национального режима в промышленности

Москва26 авг Вести.Минпромторг РФ предложил распространить национальный режим в государственных закупках и закупках госкомпаний. Об этом заявил глава ведомства Антон Алиханов в ходе доклада президенту России Владимиру Путину.

Он отметил, что в ряде отраслей были сформированы профицитные мощности.

И чтобы их дозагрузить, у нас есть целый ряд обращений на этот счет. Мы предлагаем распространить национальный режим в государственных закупках и закупках госкомпаний. Не только на конечные товары, когда приобретается что-то материальное, но и на работы и услуги сказал министр

Предполагается, что при оказании соответствующих услуг всегда будет использоваться только российский продукт.

Ранее стало известно, что индекс экономической активности в регионах России увеличился в июне 2026 года на 6,1%, до 70,4%