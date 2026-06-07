Названы товары, которые в России подделывают чаще всего АКОРТ: в число самых подделываемых товаров вошли автозапчасти и электроника

Москва7 июн Вести.Автозапчасти, спортивная одежда и обувь, косметика, бытовая химия, алкоголь, табачные изделия, ноутбуки и смартфоны входят в число наиболее подделываемых товаров в России. Об этом сообщил председатель Ассоциации компаний омниканальной розничной торговли (АКОРТ) Станислав Богданов.

По его словам, которые приводит ТАСС, контрафактная продукция реализуется вне крупных торговых сетей.

В топ-10 самых подделываемых категорий входят автозапчасти, спортивная обувь и одежда, косметика и бытовая химия, алкоголь, табачные изделия, ноутбуки и смартфоны. Около половины контрафакта продаются на барахолках и рынках, до 30-40% – через маркетплейсы, остальное – в социальных сетях и одиночные мелкие магазины сказал Богданов

Он отметил, что одной из эффективных мер борьбы с подделками может стать внедрение системы прослеживаемости товаров по всей цепочке поставок вплоть до конечного покупателя.

По словам главы АКОРТ, в крупных торговых сетях действует строгая система проверки поставщиков и обязательное подтверждение прав на товарные знаки, что позволяет выявлять контрафакт еще до попадания продукции на полки магазинов.

Ранее представители бизнеса направили премьер-министру РФ Михаилу Мишустину новые предложения для противодействия распространению контрафактной продукции на маркетплейсах. В числе инициатив – автопроверка товаров при создании карточек, а также обязательная регистрация зарубежных онлайн-продавцов.