Москва23 июн Вести.Замедлить инфляцию в России позволил целый комплекс факторов, главным из которых стало укрепление рубля. Такое мнение в интервью ИС "Вести" выразил директор по анализу финансовых рынков и макроэкономики УК "Альфа-Капитал" Владимир Брагин.

Годовая инфляция в России в мае снизилась до 5,3%, говорится в новом докладе Центробанка. Преимущественно это произошло благодаря снижению цен на продовольственные товары. Месячный прирост цен, исключая сезонные колебания, замедлился до 1,8%.

Несмотря на длинный период высоких ставок, к счастью, не произошло инфляции предложения, подчеркнул эксперт.

Охлаждение экономики действительно сказалось деинфляционно в этом году. Поэтому такой комплекс причин, основной из которых, на мой взгляд, стал, конечно, крепкий рубль отметил Брагин

При этом глава аналитического департамента "Цифра брокер" Наталия Пырьева считает, что инфляция может вновь ускориться из-за негативных внешних факторов.

19 июня Банк России в девятый раз подряд понизил ключевую ставку – до 14,25%. По мнению аналитиков, в ближайшие две недели банки начнут снижать ставки по вкладам и кредитам.