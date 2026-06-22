ЦБ: рост цен в мае составил 1,8%, достигнув минимума с ноября 2022 года

Центробанк отчитался о минимальном росте цен за месяц с ноября 2022 года ЦБ: рост цен в мае составил 1,8%, достигнув минимума с ноября 2022 года

Москва22 июн Вести.Рост цен в мае 2026 года замедлился до рекордного с ноября 2022 года значения, составив 1,8%. Об этом говорится в аналитике ЦБ РФ "Инфляция в России".

Месячный прирост цен с корректировкой на сезонность в пересчете на год составил 1,8% (в апреле - 2,4%), что является минимальным значением текущего прироста цен с ноября 2022 года указано в сообщении

При этом отмечается, годовая инфляция в мае снизилась до 5,31% (в апреле – 5,58%). Основной причиной стали продовольственные товары — ускорилось снижение цен на овощи и фрукты, масла и жиры.

Ранее глава Банка России Эльвира Набиуллина спрогнозировала рост инфляции в связи с повышением цен на топливо.