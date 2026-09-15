Холдинг, управляющий магазинами Uniqlo, зарегистрировал товарный знак в РФ ТАСС: управляющая компания магазинов Uniqlo зарегистрировала в РФ товарный знак

Москва15 сен Вести.Управляющий сетью магазинов Uniqlo холдинг Fast Retailing Co., ушедший из РФ в 2022 году, зарегистрировал в России свой товарный знак, пишет ТАСС.

Японский холдинг Fast Retailing Co. подавал заявку на регистрацию товарного знака 8 мая.

Товарный знак зарегистрирован по 16 категориям, в том числе в сферах одежды, обуви и аксессуаров, а также ювелирных изделий, часов и гигиенических средств.

Также товарный знак охватывает услуги в сфере недвижимости, в соцсетях, организацию развлекательных мероприятий.

Многие ушедшие из России компании продолжают регистрировать в стране свои товарные знаки для защиты от подделок и отстаивания прав. Регистрация товарных знаков не означает планов вернуться в РФ.

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