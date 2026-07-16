Hyundai хочет заняться в РФ стримингом и общепитом Концерн Hyundai зарегистрировал в РФ сразу два товарных знака

Москва16 июл Вести.Корейский конгломерат Hyundai зарегистрировал в России сразу два новых товарных знака, сообщает Telegram-канал SHOT.

Уточняется, что первый товарный знак позволяет заниматься стримингом, фильмами, играми и музыкой, а также разрабатывать электронные приложения для автомобилей – например, навигаторы или мониторинговые системы.

Оба знака выглядят одинаково – это привычный логотип Hyundai. Отличаются только перечни товаров и услуг добавляет Telegram-канал

Другой знак будет иметь отношение к индустриям общественного питания и туризма. Речь идет как о кафе и ресторанах, так и о бронировании гостиниц.

16 мая Hyundai зарегистрировал в РФ 15 товарных знаков бренда Genesis. Все они входят в класс №12 международной классификации товаров и услуг, куда включены и автомобили.

Hyundai объявил о своем уходе из РФ в 2022 году. Впрочем, в марте 2025 года СМИ сообщили, что ряд крупных корейских корпораций, в том числе и Hyundai, изучают возможность возвращения на российский рынок в случае, если конфликт на Украине завершится и санкции с РФ снимут.