Автоконцерн Hyundai зарегистрировал в РФ одиннадцать товарных знаков Концерн Hyundai зарегистрировал 11 товарных знаков в РФ

Москва19 авг Вести.Корейский конгломерат Hyundai, покинувший российский рынок в 2022 году, зарегистрировал в РФ одиннадцать товарных знаков.

В их числе наименование автомобильного бренда Genesis. Оно зарегистрировано по третьему классу международной классификации товаров и услуг (МКТУ) - аромадиффузоры для использования в автомобилях.

По данным Роспатента, оформлены два товарных знака логотипа Hyundai Certified. Кроме того, в реестр внесены пять одноименных товарных знаков и три логотипа южнокорейской компании, относящиеся к разным классам МКТУ.

Все заявки на регистрацию были поданы из Южной Кореи в июле-августе 2025 года от компании "Хендэ мотор компани".

Срок действия товарных знаков в РФ истекает в 2035 году.

В июле сообщалось, что концерн Hyundai зарегистрировал в РФ сразу два товарных знака в отраслях стриминга и общепита.