Москва27 сен Вести.Ford Motor Company зарегистрировала в России товарный знак Tourneo. Заявка о правовой защите была направлена автопроизводителем в Роспатент из США 24 декабря 2025 года и на текущий момент получила одобрение, сообщает ТАСС.

Товарный знак Tourneo запатентован по классу №12 международной классификации товаров и услуг (МКТУ) - автомобили и их составляющие.

Известные зарубежные бренды стараются обеспечить как регистрацию, так и продление действия своих торговых знаков на территории России отметил ранее глава Роспатента Юрий Зубов

Он добавил, что правообладатели заинтересованы в сохранении репутации бренда, даже если российский рынок для них в настоящий момент не доступен.

Накануне стало известно о регистрации новых товарных знаков южнокорейским автоконцерном Hyundai Motor. Крупные корпорации, такие как Hyundai, LG Electronics и Samsung Electronics изучают возможности по возвращению в России после завершения конфликта на Украине и отмены антироссийских санкций, сообщила в марте 2025 года газета The Korea Times.

В России спрогнозировали, какие автобренды вернутся на российский рынок первыми.