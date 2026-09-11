Москва11 сен Вести.В России стартовало восстановление дилерских сетей иностранных автомобильных брендов, сообщает издание "АвтоВзгляд". Эксперты издания оценили, в какой очередности начнут на российский авторынок возвращаться автопроизводители.

По мнению экспертов издания, первыми вбелую вернутся корейские автопроизводители – KIA и Hyundai. Корейцы уже начали строительство завода во входящем в Таможенный союз (ЕАЭС) Казахстане, который позволит избежать дополнительных пошлин. Интерес Южной Кореи к российскому рынку подтвердили и участники корейской делегации на Восточном экономическом форуме (ВЭФ-2026).

Затем возвращаться начнут японские автопроизводители. Серые поставки Mazda и Toyota позволили этим двум маркам в августе войти в топ-10 продаж. Объемы продаж Mazda за восемь месяцев этого года выросли в 6,9 раза, а Toyota – более, чем наполовину.

Из европейских брендов быстрее всех в Россию вернутся BMW и Land Rover. Впрочем, для BMW препятствием для обратного перехода границы может стать иск в 25 миллиардов рублей от "Автодома" на возмещение убытков. Пока рассмотрение этого дела отложено на февраль 2027 года.

А вот Mercedes-Benz, Renault и Volkswagen в ближайшее время обратно ждать не стоит.

В любом случае возвращенцам придется выдержать конкуренцию с китайскими компаниями, которые свои позиции на российском рынке движимого имущества без боя отдавать не собираются. Тем более после того, как российский авторынок вышел на второе место по продажам в Европе.