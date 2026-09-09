Российский авторынок вышел на второе место по продажам в Европе Автоэксперт Кадаков: авторынок РФ стал вторым в Европе, но продажи машин падают

Москва9 сен Вести.Российский авторынок по объему стал вторым в Европе, поднявшись сразу на три ступеньки вверх. Но продажи автомобилей в августе впервые с начала весны снизились на 6,5%. Было реализовано 114 тысяч 285 автомашин. Продажи в ФРГ, Великобритании, Италии и Франции растут, но три последних страны пропустили РФ на второе место по объемам продаж.

Об этом со ссылкой на данные аналитического агентства "Автостата" сообщает KP.RU.

Цифры иногда умеют удивлять отмечает издание

Все объясняется особенностями национальных авторынков. В Великобритании два раза в год проводится смена указывающего на возраст автомобиля идентификатора на номерных знаках – 1 марта и 1 сентября. Поэтому в августе и феврале в Соединенном Королевстве машины предпочитают не покупать, чтобы они не состарились на целый год всего за один месяц. В других странах на продажи влияет сезон отпусков. В августе в ряде стран падение продаж составило 30-40% при российских 6,3%. Поэтому РФ поднялась на второе место.

В принципе, второе место в Европе – не предел для нашего рынка. В лучшие времена мы стабильно занимали и верхнюю строчку цитирует издание автоэксперта Андрея Ломанова

Главный редактор журнала "За рулем" Максим Кадаков отмечает, что хотя рынок России и стал вторым в Европе, но продажи падают.

Теперь низкая база 2025 года сменилась высокой. А предпосылок к оживлению рынка – никаких. Ключевая ставка практически не снижается, цены растут, скидки дилеры не предлагают. В общем, людей ничто не стимулирует идти в салоны и покупать машины делает вывод Кадаков

По его прогнозам, к концу 2026 года продажи будут плюс-минус такими же, как и в прошлом году – около 1,3 миллиона реализованных легковушек и кроссоверов.

Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин призвал правительство сделать российские автомобили более доступными для россиян.