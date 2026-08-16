"Автостат": россияне в июле потратили более 400 миллиардов на новые машины

Россияне поставили новый рекорд по тратам на покупку новых машин "Автостат": россияне в июле потратили более 400 миллиардов на новые машины

Москва16 авг Вести.Рекордную сумму потратили россияне на покупку новых легковых автомобилей в июле. Они израсходовали на покупку машин 428,5 миллиарда рублей, сообщает агентство "Автостат".

Это на 8,5% больше, чем месяцем ранее. За месяц в РФ было продано 122,1 тысяча новых автомобилей. При этом средняя цена машины составила 3 миллиона 510 тысяч рублей.

Также отмечается рост продаж по итогам первого полугодия в годовом сравнении добавили в "Автостате"

За месяц цена новой легковой машины в России выросла на 110 тысяч рублей. В июне автомобиль в среднем стоил 3,4 миллиона. В июне дилеры продали 116,3 тысячи машин, выручив за это 395,3 миллиарда рублей.

Российский рынок еще в апреле вернул себе пятое место по уровню продаж в Европе, оттеснив Испанию. В середине весны 117,5 тысячи новых легковых автомобилей и кроссоверов нашли своих владельцев. В европейском топ-5 лидерами по продаже новых авто были ФРГ, Италия, Великобритания и Франция.

В России также наблюдается оживление на вторичном авторынке.