В России установлен рекорд по продажам люксовых автомобилей за апрель Продажи люксовых автомобилей в РФ по итогам апреля побили рекорд

Москва21 мая Вести.По итогам апреля продажи автомобилей класса люкс в России достигли 81 машины. Этот показатель побил рекорд, установленный 4,5 года назад. Об этом сообщило агентство "Автостат".

Уточняется, что среди дорогих марок лидирует Rolls-Royce, следом идут Lamborghini и Bentley.

По итогам апреля 2026 года в России был реализован 81 новый автомобиль сегмента Luxury​​​... этот показатель на 4% превосходит результат годичной давности и оказывается рекордным с ноября 2021-го говорится в сообщении

Агентство в своих расчетах использовало данные аналитической компании ППК. Всего с января по апрель в РФ было продано 234 новых автомобиля класса люкс.

Ранее также сообщалось, что в России за первые четыре месяца на 90% выросли продажи машин марки Lexus по сравнению с аналогичным периодом 2025 года. Больше всего было реализовано кроссоверов Lexus LX.