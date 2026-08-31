Мишустин призвал сделать российские автомобили более доступными для россиян Мишустин: отечественные автомобили должны быть доступны широкому кругу людей

Москва31 авг Вести.Перед правительством России стоит задача наполнить внутренний рынок российскими автомобилями, которые должны стать доступнее большинству россиян. Об этом заявил председатель кабмина РФ Михаил Мишустин на совещании с вице-премьерами.

Премьер-министр попросил правительство оказывать всестороннюю поддержку автопроизводителям.

Наша основная задача - наполнить внутренний рынок российскими автомобилями, которые отвечали бы современным требованиям. При этом они должны быть доступны широкому кругу наших граждан сказал Мишустин

Он подчеркнул, что соответствующее поручение давал президент России Владимир Путин.

30 августа директор аналитического агентства "Автостат" Сергей Целиков заявил, что корейские бренды Kia и Hyundai могут первыми вернуться на российский авторынок в случае нормализации геополитической обстановки.