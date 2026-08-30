Москва30 авгВести.Корейские бренды Kia и Hyundai могут первыми вернуться на российский авторынок в случае нормализации геополитической обстановки. Об этом рассказал директор аналитического агентства "Автостат" Сергей Целиков.
В интервью ТАСС он пояснил, что санкционный режим мешает зарубежным автомобильным компаниям размещать свои филиалы в России.
Как только что-то из этого произойдет, мы видим такую последовательность – первыми придут корейцы – Kia и Hyundaiсказал эксперт
Вслед за этими компаниями на российский рынок могут вернуться Subaru, Mazda и Toyota, добавил он.
Ранее Целиков рассказал, что продажи автомобилей Mazda в России выросли за первое полугодие 2026 года на 760%, до 11,7 тысячи машин, при снижении глобальных продаж на 5%.