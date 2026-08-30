Глава "Автостата" Целиков: Kia и Hyundai могут вернуться в РФ после кризиса

Эксперт рассказал, какие иностранные бренды авто могут вернуться в Россию Глава "Автостата" Целиков: Kia и Hyundai могут вернуться в РФ после кризиса

Москва30 авг Вести.Корейские бренды Kia и Hyundai могут первыми вернуться на российский авторынок в случае нормализации геополитической обстановки. Об этом рассказал директор аналитического агентства "Автостат" Сергей Целиков.

В интервью ТАСС он пояснил, что санкционный режим мешает зарубежным автомобильным компаниям размещать свои филиалы в России.

Как только что-то из этого произойдет, мы видим такую последовательность – первыми придут корейцы – Kia и Hyundai сказал эксперт

Вслед за этими компаниями на российский рынок могут вернуться Subaru, Mazda и Toyota, добавил он.

Ранее Целиков рассказал, что продажи автомобилей Mazda в России выросли за первое полугодие 2026 года на 760%, до 11,7 тысячи машин, при снижении глобальных продаж на 5%.