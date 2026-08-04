Эксперт: продажи Mazda в РФ выросли более чем в 8 раз при снижении в мире на 5%

Эксперт Целиков: продажи Mazda в мире упали на 5%, а в РФ показали рост на 760% Эксперт: продажи Mazda в РФ выросли более чем в 8 раз при снижении в мире на 5%

Москва4 авг Вести.Продажи автомобилей Mazda в России выросли за первое полугодие 2026 года на 760%, до 11,7 тысячи машин, при снижении глобальных продаж на 5%, написал в Telegram-канале директор агентства "Автостат" Сергей Целиков.

Самой продаваемой моделью в России остается кроссовер CX-5.

...В России продажи новых автомобилей Mazda в первом полугодии выросли в 8,6 раза (+760%) до 11,7 тысяч штук указал Целиков в своем Telegram-канале

По его словам, общие мировые продажи машин Mazda за первое полугодие 2026 года снизились почти на 5%, до 606 850 единиц, в том числе на внутреннем рынке Японии - на 6,1%, до 76 622 единиц.

Также упали продажи в Китае и США, при этом поставки в Европу выросли на 11%, до 92 993 единиц, добавил Целиков со ссылкой на данные GlobalData.

В апреле СМИ писали, что выручка Mazda от продаж автомобилей в России выросла в 17 раз.